Gruppo PSA acquisisce Longstar,accelera in after-market Cina

Groupe PSA ha acquisito una partecipazione di maggioranza in Longstar per continuare ad estendere la sua attività di ricambi nel mercato automobilistico cinese. Lo si apprende da una nota del Gruppo francese. Longstar è un grossista di ricambi con sede nella provincia di Fujian, in Cina. La sua acquisizione contribuirà ad estendere la presenza geografica di Groupe PSA, che può già contare su Jian Xin nella regione di Shanghai e su UAP dalla provincia dello Shandong.



Con due grandi centri logistici e 40 piattaforme di distribuzione, Longstar mette attualmente a disposizione di 4.000 riparatori indipendenti 10 000 referenze di ricambi provenienti da 18 fornitori internazionali. La strategia multimarca di PSA Aftermarket, uno dei pilastri del piano strategico Push to Pass, punta a soddisfare le esigenze di tutti i clienti de post-vendita del mondo, a prescindere dal loro potere d'acquisto, dalla marca o dall'età del loro veicolo. Questa strategia si basa su due pilastri: una vasta offerta di pezzi di ricambio multimarca e una rete di riparazione multimarca, Euro Repar Car Service.



L'obiettivo di Psa è accelerare l'aumento delle vendite dei suoi ricambi multimarca, tra cui quelli della nuova gamma Eurorepar.



In Cina, la gamma Eurorepar ha già 17 famiglie di prodotti che coprono il 55 % delle esigenze delle officine indipendenti.



Tramite la sua clientela, Longstar contribuirà anche all'espansione della rete Euro Repar Car Service in Cina che, dopo 18 mesi, ha già 480 officine. Con 4.000 officine entro il 2023, la Cina contribuirà in modo massiccio allo sviluppo della rete su scala mondiale che, a quella data, dovrebbe avere 10.000 officine.





