Videoprogetto What’s Behind racconta impegno FCA su qualità

Cosa c'è dietro alle moderne automobili di vari brand di FCA? Lo racconta un nuovo videoprogetto che il Gruppo torinese ha ideato e realizzato - con il titolo What's Behind - proprio per descrivere l'incessante lavoro, che spesso rimane dietro le quinte, che occorre per aggiungere gli elevati standard di qualità, sicurezza, affidabilità e confort che caratterizzano queste automobili. Per la prima volta FCA ha aperto alle telecamere gli spazi riservati del 'dietro le quinte' per un eccezionale e appassionante reportage. Per milioni di persone mettersi al volante di una vettura del Gruppo FCA è diventato un gesto che fa parte delle consuetudini quotidiane. Avviare il motore e partire è un comodo automatismo dietro il quale però si cela un lavoro complesso e articolato che coinvolge centinaia di persone in tutto il mondo. Allo sviluppo di un'automobile, infatti, partecipano ingegneri e tecnici che lavorano per garantire qualità, sicurezza, affidabilità e comfort, in ogni condizione. Il progetto FCA What's Behind racconta per la prima volta le molteplici attività che contribuiscono allo sviluppo e alle verifiche qualitative delle vetture. Questa docuseries senza precedenti amplia gli orizzonti geografici e tematici di appassionati e addetti ai lavori e di tutti gli automobilisti. Gli episodi spaziano infatti dai ghiacci di Arjeplog ai deserti sudafricani, dove i prodotti vengono testati nelle condizioni più estreme, passando per i centri d'eccellenza FCA come il Proving Ground di Balocco (VC), il Safety Center di Orbassano (TO), il Centro Ricerche di Torino. Luoghi emblematici e riferimenti mondiali in termini di ricerca e sviluppo: tra centri sperimentali, circuiti, stabilimenti e uffici si lavora per la qualità totale espressa ad esempio attraverso il piacere di guida, l'aerodinamica, la riduzione di emissioni e consumi, le modalità di trazione più appropriate.