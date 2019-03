Gruppo Vw con Amazon Web Services realizza Industrial Cloud

Gruppo Volkswagen e Amazon Web Services (AWS) hanno annunciato un accordo globale pluriennale per l'implementazione congiunta del progetto Volkswagen Industrial Cloud, nel quale verranno integrati i dati di macchinari, impianti e sistemi di tutti i 122 stabilimenti nel Mondo. Ciò creerà nuove prospettive per l'ottimizzazione dei processi produttivi, consentendo significativi miglioramenti fissando così i requisiti essenziali per raggiungere gli obiettivi di produttività stabiliti. A lungo termine, la catena di approvvigionamento globale del Gruppo di Wolfsburg - composta da più di 30.000 siti di oltre 1.500 fornitori e partner - potrebbe essere integrata nel Cloud in unto Sfruttando la tecnologia e i servizi di Amazon Web Services, il Gruppo Volkswagen imposterà il proprio Industrial Cloud come una piattaforma aperta, che in futuro potrebbe essere utilizzata da altri partner industriali, logistici e commerciali. ''Continueremo a rafforzare la produzione, fattore competitivo fondamentale per il Gruppo Volkswagen. La collaborazione strategica con Amazon Web Services crea un importante presupposto in tal senso - ha dichiarato Oliver Blume, membro del CdA di Volkswagen AG con responsabilità per la produzione oltre che presidente di Porsche AG - Il Gruppo, con la propria competenza globale nella produzione di automobili, e Amazon Web Services, con il suo know-how tecnologico, si integrano in maniera eccellente. Con la nostra piattaforma globale vogliamo creare un ecosistema industriale in crescita, della cui trasparenza e efficienza possano beneficiare tutte le parti interessate''. Volkswagen ha scelto il portfolio di servizi di AWS, che include Internet of Things (IoT), machine learning e servizi sviluppati specificatamente per il settore produttivo, che saranno ampliati per rispondere alle esigenze dell'industria automobilistica. In futuro l'architettura di riferimento sarà la nuova Digital Production Platform (DPP) del Gruppo Volkswagen, a cui si agganceranno tutti gli stabilimenti del Gruppo e le aziende esterne. Questa piattaforma standardizzerà e faciliterà lo scambio di dati tra sistemi e impianti.



''L'Industrial Cloud trasformerà i processi produttivi e logistici del Gruppo Volkswagen - ha affermato Andy Jassy, CEO di Amazon Web Services - ed è un'ulteriore prova della forza innovativa e della leadership tecnologica dell'azienda. La collaborazione tra il Gruppo Volkswagen e AWS porterà a un ulteriore incremento dell'efficienza e della produttività nella catena di approvvigionamento globale Volkswagen. Il Gruppo avrà accesso a un Cloud che offre le funzionalità più ampie e complete, la massima innovazione, prestazioni e sicurezza elevatissime e la più grande community di partner e clienti rispetto a qualsiasi altro provider di questo tipo. Stiamo allineati con il Gruppo e lo supporteremo nel dare forma al futuro della produzione automobilistica, traendo vantaggio da tutti i benefici che il cloud può portare''.



Attraverso lo sviluppo dell'Industrial Cloud, il Gruppo Volkswagen pone le basi per la completa digitalizzazione della produzione e della logistica. In quest'ambito, l'IT di macchinari, strumentazioni e sistemi - per esempio per la pianificazione della produzione e per la gestione del magazzino - sarà standardizzata e connessa tra tutti i 122 stabilimenti di produzione del Gruppo. in cui, ad oggi, esistono differenze tra i singoli impianti. Con il proprio Industrial Cloud, Il Gruppo Volkswagen intende aprire nuove strade per incrementare ulteriormente l'efficienza e la flessibilità della produzione.



Incrociare i dati provenienti da tutti gli stabilimenti offrirà nuove prospettive per l'ottimizzazione dei processi, inclusi un controllo più efficiente dei flussi dei materiali, la pronta individuazione e soluzione dei colli di bottiglia nell'approvvigionamento e di interruzioni dei processi, e infine l'operatività perfezionata di macchinari e strumentazioni in tutte le fabbriche.