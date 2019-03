Auto: Giorda (Anfia), tavolo avanti, presto proposte al governo

"Il tavolo dell'auto sta andando avanti. Lavoriamo sotto traccia. Nelle prossime settimane presenteremo al governo un documento con proposte di politica industriale". Lo ha detto Gianmarco Giorda, direttore dell'Anfia, a margine di un convegno sul settore auto organizzato dalla Fim Cisl a Torino.

"Dobbiamo lavorare sulla infrastrutturazione della rete e investire in formazione. Bisogna aiutare le aziende che hanno tecnologie tradizionali a riconvertirsi perché non si ponga un problema occupazionale. Altrimenti rischiamo in dieci anni di perdere pezzi del settore", ha sottolineato Giorda. Il tavolo è stato presentato dal presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, dall'Anfia e dalle imprese dell'auto a febbraio a Torino.