Per i suv del futuro DS esplora nuovi linguaggi di design

Per la prima volta nella storia del marchio, l'attività di ricerca stilistica di DS, raggruppata con gli altri brand di PSA a Vélizy, lascia la sua sede e si sposta per 30 giorni - dal 22 marzo al 22 aprile - al DS World Paris, l'esclusiva vetrina della marca premium a pochi passi dagli Champs-Elysees.



I collaboratori di DS Design Studio, assieme al loro direttore Thierry Metroz, mostreranno al pubblico le tecniche di lavoro e le modalità attraverso le quali si passa dall'idea alla realizzazione.



Durante questo evento, chiamato 'Fiducia - L'estetica dei sensi', verranno svelati anche progetti inediti, tra cui un concept di grande suv realizzato due anni fa (lo ha mostrato parzialmente Metroz con un breve video su Twitter) con l'evidente finalità di valutare le reazioni del pubblico nei confronti di nuovi linguaggi per il design dei modelli futuri.