Auto: Nomura, 2019 in ripresa grazie a domanda Europa

L'industria automobilistica europea si sta "gradualmente riprendendo dallo shock dello scorso settembre con l'introduzione delle nuove norme sui test per le emissioni (Wltp). Lo sostengono gli analisti di Nomura, secondo i quali "le previsioni sul 2019 sono più rosee grazie alla ripresa della domanda domestica, ma il quadro complessivo mondiale rimane sfidante". "Le nuove norme sui test per le emissioni - spiegano a Nomura - hanno reso necessario un arresto nella produzione con annesso collasso della domanda negli ultimi mesi del 2018 per il settore". "Il recupero nelle immatricolazioni nell'Ue nei primi due mesi dell'anno - si legge nel rapporto di Nomura - traccia un quadro più ottimistico, anche se la domanda fuori dall'Europa resta depressa, specialmente in Cina". Inoltre, "il rischio di dazi Usa sull'industria dell'auto continua ad offuscare le previsioni".