General Motors, annuncia 2,3mld euro investimenti in Brasile

La General Motors ha annunciato che investirà 10 miliardi di reais (2,32 miliardi di euro) in due fabbriche nello stato di San Paolo, in Brasile. Lo riporta l'agenzia di stampa Agencia Brasil. Secondo il presidente per il Sudamerica dell'azienda, Carlos Zarlenga, i fondi saranno utilizzati negli stabilimenti di Sao José dos Campos e Sao Caetano do Sul per il lancio di nuovi prodotti. La società, che ha già 15.000 dipendenti a San Paolo, ha dichiarato che intende assumere altre 400 persone. Grazie a questi investimenti, la Gm potrebbe beneficiare degli incentivi fiscali concessi dal governo di San Paolo alle aziende automobilistiche che espandono i propri affari nello stato. L'8 maggio, il governatore Joao Doria ha concesso sconti fino al 25% sul valore della tassa brasiliana di circolazione di beni e servizi (Icms) a società che presentano piani per la realizzazione o l'espansione di impianti industriali con importi superiori a un miliardo di reais. Doria ha detto che l'espansione degli stabilimenti Gm nello stato è il risultato di una trattativa con l'azienda iniziata alla fine dell'anno scorso. Secondo il governatore, in quel periodo la General Motors lo aveva informato dell'intenzione di chiudere gli stabilimenti di Sao José e Sao Caetano, ma i colloqui hanno iniziato a offrire le condizioni giuste alla Gm per mantenere le proprie attività nello stato. Gm, tuttavia, non ha fornito dettagli su come verranno investiti i fondi annunciati, o quali saranno gli importi per ciascuno degli impianti. "Non stiamo comunicando numeri specifici, ma sono investimenti molto significativi nelle due fabbriche", ha detto Zarlenga. Intanto, il governo dello stato di San Paolo non è stato in grado di annullare la decisione di Ford di chiudere lo stabilimento di Sao Bernardo do Campo e di abbandonare il mercato dei camion in Sud America. L'impianto di Sao Bernardo verrà chiuso quest'anno.