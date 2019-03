Auto, per il Gruppo Bmw i diesel 'abbattono le emissioni di CO2'

Il Gruppo Bmw, fortemente impegnato nella elettrificazione, continua a credere nei motori a gasolio e, anzi, ribadisce che "le moderne tecnologie Diesel abbattono le emissioni di CO2" così come richiesto dai futuri obiettivi normativi.

Lo ha detto oggi a Monaco, durante la conferenza annuale sui risultati finanziari 2018 il CFO del Gruppo Nicolas Peter. Nel dettagliare gli interventi per ottimizzare ricerca, sviluppo e produzione nei prossimi anni, Peter ha sottolineato che "Bmw crede nel Diesel e continuerà a sviluppare questa tecnologia". Ma ha anche detto che "le varianti saranno ridotte a meno di 5, sufficienti per tutti i mercati e in particolare per quello europeo".