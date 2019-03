Unrae, mercato veicoli commerciali a febbraio +4,3%

Il 2019 è partito in leggero calo per il mercato dei veicoli commerciali ma febbraio inverte la rotta e dopo un anno esatto trova un risultato positivo. Secondo le stime elaborate e diffuse dal Centro Studi e Statistiche dell'Unrae, l'associazione delle Case automobilistiche estere, le immatricolazioni di autocarri con portata fino a 3,5t nel mese di febbraio sono state 15.053, in aumento del 4,3% rispetto a febbraio 2018. Saldo positivo, quindi, per il periodo gennaio-febbraio che si attesta su un incremento dell'1,4% grazie alle 28.543 unità. Il mercato - spiega l'Unrae - si è mantenuto in territorio positivo grazie alla coda di immatricolazioni di veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2018 che hanno, quindi, usufruito del Superammortamento.

"Lo scenario all'interno del quale si muoveranno le vendite di veicoli commerciali - afferma Michele Crisci, presidente dell'Unrae - sarà caratterizzato da investimenti in contrazione, penalizzati dal confronto con periodi incentivati e dall'elevata incertezza che condiziona le scelte delle imprese, con consumi che rimarranno deboli. I benefici del Superammortamento non potranno essere sostituiti dalla riduzione dell'aliquota Ires per gli utili reinvestiti in beni strumentali, introdotta dalla Legge di Bilancio, portando il mercato dei veicoli commerciali a chiudere il 2019, secondo le nostre stime, a circa 168.000 unità, in flessione del 7,6% e quasi 14.000 immatricolazioni in meno dell'intero 2018".