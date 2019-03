Partenza exploit per Mitsubishi Italia, +72% a inizio 2019

Partenza positiva nel 2019 per Mitsubishi Motors Italia. Nei primi due mesi dell'anno, a fronte di un mercato in calo del 4,5%, la Filiale del Costruttore nipponico fa sapere di aver fatto segnare una crescita delle immatricolazioni del +72,2%. L'exploit, spiegano dalla sede milanese del brand asiatico, è "trainato da Space Star, la piccola di casa Mitsubishi pensata per essere agile nel traffico e parcheggiare facilmente in ogni condizione, che ha triplicato le vendite, e dal Suv compatto ASX che, nello stesso periodo, ha avuto un incremento del +160%".

A febbraio, con un mercato in flessione del 2,1%, la Casa dei Tre Diamanti ha messo a segno addirittura un +86%, con 847 vetture targate.

Giuseppe Lovascio, da pochi giorni nuovo General Manager di Mitsubishi Motors Automobili Italia, ha commentato con soddisfazione i dati: "Le ottime performance di vendita registrate dai nostri modelli dimostrano l'efficacia del percorso intrapreso e confermano la competitività di un prodotto che coniuga affidabilità, tecnologie evolute, design e innovazione. In questo inizio anno, particolarmente faticoso per il mercato, siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti che vanno ad alimentare l'andamento positivo di Mitsubishi Motors sia a livello globale che italiano, in linea con il nostro piano aziendale di sviluppo".

In merito ai due modelli di punta, al momento, la gamma Space Star viene proposta con sistema multimediale dotato di Apple CarPlay o Android Auto, a partire da 8.290 euro in caso di disponibilità di veicolo da rottamare o da 7.490 con acquisto con finanziamento rateale "Ecoshock", senza alcun anticipo.

Per la ASX, invece, la campagna in vigore prevede 5.000 euro di sconto su tutta la gamma in caso di rottamazione, con prezzi da 15.450 euro, che scendono a 14,450 euro per acquisti con finanziamento "Ecoshock" con anticipo zero.