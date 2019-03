Audi e Porsche, con Skoda e Seat trainano risultati Vw

Nel 2018 il Gruppo Volkswagen ha beneficiato dell'andamento positivo di quasi tutti i marchi che ne fanno parte, a cominciare da Audi e Porsche che hanno fatto segnare un ritorno operativo prima delle tasse rispettivamente del 7,9% e del 17,4%. Nel dettaglio - come è stato comunicato oggi nella sede del Gruppo in occasione della conferenza sui risultati 2018 - i ricavi della marca Volkswagen sono saliti del 6,8% arrivando a 84,6 miliardi di euro. Il ritorno operativo è stato del 3,8% (4,2% nel 2017) ma il dieselgate ha influito ancora sulle voci straordinarie pur scese da 2,8 miliardi nel 2016 a 1,9 lo scorso anno.

Audi ha fatto registrare un calo dei ricavi (scesi da 59,8 a 59,2 miliardi) ma il ritorno operativo è comunque rimasto elevato (7,9%) nonostante l'aumento delle voci straordinarie che sono salite nel 2018 dai 0,4 a 1,2 miliardi. Come è stato fatto notare durante la conferenza i risultati finanziari di Audi comprendono anche quelli di Ducati e Lamborghini, ma i dettagli saranno presentati tra 2 giorni in occasione dell'analogo incontro a Ingolstad. Momento positivo per Skoda, i cui ricavi sono saliti del 4,4% arrivando a 17,3 miliardi (ritorno operativo sceso da 9,7 a 8,0%) e bene per Seat - la marca spagnola del Gruppo guidata da Luca de Meo - che nel 2018 ha migliorato i ricavi del 3,1% arrivando a 10,2 miliardi.

Grazie al miglioramento del mix delle vendite, Seat ha fatto salire il ritorno operativo dall'1,9 al 2,5%. Non sono mancate invece le critiche ("non abbiamo gradito il risultato 2018" è stato detto a Wolfsburg) per il brand di lusso Bentley che a fronte di ricavi per 1,5 miliardi ha visto scendere in rosso il risultato operativo, passando dal +3,0% al - 18,6%. Sul fronte dell'alto di gamma marcia invece ad altissima velocità Porsche che ha generato ricavi record per 23,7 miliardi (+9,2%) e un ritorno operativo sempre al top nell'industria automobilistica, il 17,4% seppure inferiore al 18,5 del 2017. Nell'ambito dei veicoli da trasporto Volkswagen Veicoli Commerciali ha chiuso il 2018 con ricavi per 11,9 miliardi (ritorno operativo 6,6%) mentre Scania ha migliorato ricavi arrivando a 13,4 miliardi, soprattutto grazie ad un incremento della profittabilità dei servizi finanziari.