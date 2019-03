Fca: Manley, addio a diesel al 2022 può slittare

Fiat Chrysler potrebbe far slittare il piano di eliminare il diesel dalla produzione di vetture entro il 2022, se la domanda da parte dei consumatori per le auto a gasolio dovesse rimanere sostenuta.

Lo ha detto l'amministratore delegato di Fca, Michel Manley, in un'intervista al Financial Times condotta a margine del Motor Show di Ginevra. Manley ha spiegato che "il piano attuale" è rinunciare al diesel entro il 2022, ma anche che il gruppo automobilistico è flessibile. "Alcuni segmenti si muovono in modo un po' diverso da come ce lo aspettavamo, alcuni tengono di più, altri meno, quindi è bene essere flessibili".