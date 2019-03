Investindustrial compra maggioranza britannica Morgan

Investindustrial di Andrea Bonomi acquisisce una partecipazione di maggioranza in Morgan Motor Company, produttore di auto sportive britannico che vanta 110 anni di storia. Il perfezionamento dell'operazione, le cui condizioni non sono state rese note, è atteso in aprile 2019.

La famiglia Morgan, si legge in una nota, continuerà a rappresentare il brand e manterrà una partecipazione di minoranza nella società. Inoltre, per la prima volta nella storia dell'azienda, il management e tutti i dipendenti comparteciperanno al capitale sociale. L'investimento viene realizzato senza ricorrere a indebitamento finanziario.

Investindustrial sosterrà Morgan nello sviluppo di nuovi prodotti - dopo il lancio nella giornata odierna al Salone di Ginevra del modello Plus Six, il primo basato sulla nuova architettura CX-Generation - nonché nell'espansione della distribuzione internazionale.

Fondata nel 1909, Morgan produce veicoli sportivi di lusso artigianali all'interno dello storico stabilimento di Malvern nel Regno Unito che ogni anno accoglie oltre 30.000 visitatori.

Con ricavi pari a 33,8 milioni di sterline e un utile netto di 3,2 milioni nel 2018, la società vende annualmente circa 700 vetture.