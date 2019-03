A suv elettrico Jaguar i-Pace il titolo Car of the Year 2019

Con un risultato a sorpresa la berlinetta sportiva Alpine A110 (Gruppo Renault) e il suv elettrico Jaguar i-Pace si sono classificati al primo posto della votazione per il trofeo Car of the Year 2019 con 250 punti. Ma per una norma regolamentare - è la prima volta nella storia del Car of the Year - il titolo è andato al suv Jaguar.



Secondo posto per Alpine A110 e terzo con 247 voti Kia Ceed. Al quarto posto con 235 voti si è classificata la Ford Focus e al quinto con 210 voti la Citroen C5 Aircross. In coda distaccate Peugeot 508 (192) e Mercedes Classe A (116). Il premio Car of the Year è organizzato da 7 top periodici in Europa: Auto in Italia, Autocar in Gran Bretagna, Autopista in Spagna, Autovisie in Olanda, L'Automobile Magazine in Francia, Stern in Germania, e Vi Blaegare in Svezia. (ANSA)