Noleggio, Locauto Van lancia flotta furgoni frigo

Specializzato nel noleggio a lungo e breve termine di veicoli di ogni genere, il gruppo Locauto ha deciso di espandere le proprie attività al settore dei furgoni refrigerati. L'iniziativa, che punta a soddisfare le richieste crescenti di aziende e piccoli imprenditori del settore, alle prese sempre più spesso con provvedimenti di limitazioni del traffico e con la necessità di sostituire rapidamente e a basso costo i propri veicoli più anziani con altri meno inquinanti, arriva a un anno esatto dall'apertura della divisione Van. I furgoni frigo sono già disponibili in molte città, tra cui Torino, Genova, Milano, Ferrara, Roma, Pescara, Olbia e Palermo, con copertura che sarà estesa nel corso dell'anno.



A un anno dal debutto della divisione Locauto Van, l'azienda di Trento presenta quindi un nuovo servizio, per offrire soluzioni di noleggio su misura per il trasporto con temperatura controllata a una clientela che spazia dalla ristorazione all'organizzazione eventi, dalla consegna farmaci ai prodotti alimentari. La flotta di mezzi frigorifero disponibile in affitto si articola per il momento su tre modelli: Mercedes Sprinter 314 CDI passo medio, Iveco Daily 35C16 con cella di carico da 16 metri cubi e VW Crafter 2.2, con una cella di dimensioni compatte, 13 metri cubi, ideale per le consegne cittadine. Tutti sono equipaggiati di gruppo frigo Carrier, alcuni prevedono un allestimento della Lamberet. Il range di temperature garantite va dai +20/-20. Le celle sono omologate ATP FRCX e quindi permettono un utilizzo trasversale e un'elevata tenuta della catena del freddo per le merci trasportate. Alla clientela viene garantita l'assistenza 24 ore su 24, per 7 giorni la settimana, sia per l'impianto frigo sia per il soccorso stradale.



Per Francesca Saponaro, direttore business unit di Locauto Van, ''Il 2019 rappresenta un anno importante per rafforzare il business con importanti investimenti che puntano, soprattutto, alla qualità e all'affidabilità del prodotto offerto. Con i veicoli refrigerati ci rivolgiamo a una clientela esperta con esigenze spesso occasionali e temporanee che può fare affidamento sulle nostre soluzioni di noleggio a breve termine''.