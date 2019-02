PSA, stabilimento Poissy estende produzione a B-suv Opel

Lo stabilimento di Poissy produrrà il nuovo B-suv di Opel. L'assegnazione della produzione è stata possibile grazie al miglioramento delle performance del sito che dal 2016 porta avanti un progetto di trasformazione per rafforzare la sua competitività. Il processo produttivo di Groupe PSA sulla linea di assemblaggio multi-veicolo e multi-energia è stato adottato con successo. Questa linea di produzione della nuova piattaforma multi-energia CMP è già operativa con il lancio, quest'anno, di DS 3 Crossback in versione elettrica e termica. Il miglioramento della performance industriale del sito ha permesso l'assegnazione di un nuovo B-suv Opel/Vauxhall che sarà prodotto su questa nuova linea di produzione.



La produzione sulla stessa linea, di veicoli a motore termico o a motore elettrico sviluppati sulla piattaforma CMP, e di modelli ibridi ricaricabili e con motori termici in altri stabilimenti con la piattaforma EMP2, è un punto di forza di Groupe PSA, per rimanere flessibile in questo periodo di transizione energetica.



Creato nel 1938, il sito di Poissy si trova nella regione parigina di Yvelines: lo scorso anno ha prodotto 175.000 veicoli al ritmo di 38 veicoli/ora. A Poissy vengono attualmente realizzati Peugeot 208, DS 3 e DS 3 Crossback.