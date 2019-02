Dazi: allarme a.d. Volkswagen, ci costeranno miliardi

NEW YORK - I dazi sulle auto europee di Donald Trump potrebbero costare a Volkswagen miliardi di dollari. A lanciare l'allarme e' l'amministratore delegato della casa automobilistica tedesca, Herbert Diess, in un'intervista al Financial Times. Secondo le stime di Evercore dazi al 25% potrebbero costare a Volkswagen 2,5 miliardi di euro l'anno. Una stima che ''nel peggiore dei casi, e' probabilmente vicina alla realta'' dice Diess, secondo il quale i dazi sono la maggiore preoccupazione delle case automobilistiche europee.