Transpotec Verona, in vetrina 406 aziende

L'innovazione nel trasporto e nella logistica è di scena da domani al 24 febbraio alla fiera di Verona con Transpotec Logitec, il salone di riferimento per il settore dell'autotrasporto italiano, promosso da Fiera Milano.

Sono 406 le aziende espositrici (+ 23% rispetto al 2018). Sarà un'occasione per scoprire le ultime novità di mezzi, prodotti e servizi per affrontare il cambiamento epocale che coinvolgendo questi due comparti. L'Italia, infatti, secondo fonte Unrae, ha il parco mezzi circolante più vecchio d'Europa, con un'età media di 13,5 anni. La manifestazione - che articola l'offerta su 5 padiglioni e aree esterne dedicate all'esposizione e prova su strada - permetterà di 'toccare' le evoluzioni e gli scenari futuri in ambito efficienza energetica, sostenibilità dei consumi e sicurezza attraverso un sempre maggior uso della digitalizzazione.