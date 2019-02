Ford: esce da mercato camion in Sud America

La Ford ha annunciato che chiuderà le sue attività nello stabilimento di Sao Bernardo do Campo, nello stato brasiliano di San Paolo, e ha confermato che uscirà dal mercato dei camion in Sud America. In Brasile, il marchio non venderà più le linee Cargo, F-4000, F-350 e Fiesta non appena gli stock saranno finiti.

"Il mantenimento del business avrebbe richiesto un volume significativo di investimenti per soddisfare le esigenze del mercato e un aumento dei costi senza, tuttavia, fornire un percorso praticabile per un business redditizio e sostenibile", ha detto la società in una nota riportata da Agencia Brasil.

Ford ha tre stabilimenti in Brasile, a Camaçari, Sao Bernardo do Campo e Taubaté, e un terreno di prova a Tatuí. A Sao Bernardo do Campo ci sono 2.800 dipendenti, secondo il sindacato della categoria. "Sappiamo che questa decisione avrà un impatto significativo sui nostri dipendenti a Sao Bernardo do Campo e quindi lavoreremo con tutti i nostri partner per i prossimi passi", ha dichiarato Lyle Watters, presidente di Ford Sud America.

"Lavorando insieme a concessionari e fornitori, Ford manterrà il pieno supporto dei consumatori per quanto riguarda garanzie, parti e assistenza tecnica", ha aggiunto Watters.