Dai suv alle auto elettriche tante 'star' Mercedes a Ginevra

Quasi un firmamento di 'star' quello che Mercedes porterà a Ginevra per l'89ma edizione del Salone Internazionale dell'Auto.



Saranno infatti sei le novità mondiali con la Stella a Tre Punte sul muso esposte nel grande stand al Palexpo'. L'elenco comprende infatti il debutto assoluto della CLA Shooting Brake, del rinnovato suv GLC, della Classe V e della Smart Forease+, oltre a due prime per il pubblico nell'ambito delle proposte futuribili, la Concept EQV e la Formula E Showcar, la variante da esposizione della monoposto elettrica schierata dal team Mercedes-Benz EQ Formula E nel campionato ABB FIA 2019. Di sicuro interesse anche la presenza della Final Edition della convertibile SLC, una versione speciale che Mercedes ha realizzato per celebrare l'imminente uscita di scena di questo modello che nel 2016 aveva raccolto il testimone della SLK (lanciata a sua volta nel 1996) nel segmento delle sportive compatte.