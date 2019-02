Brexit, Honda chiuderà l'impianto in Gran Bretagna nel 2022

Honda ha intenzione di chiudere nel 2022 il suo impianto di Swindon, in Gran Bretagna, dove produce i modelli Civic. Lo sostiene SkyNews. La chiusura metterebbe in pericolo 3.500 posti di lavoro. Sullo sfondo pesano i timori legati alle incertezze della Brexit, e a un possibile mancato accordo con la Ue (no deal). Fonti politiche britanniche negano tuttavia che la decisione di Honda abbia a che fare col Brexit e dipenda semmai da piani di riorganizzazione e concentrazione delle attività in Giappone elaborati in precedenza.



L'impianto di Swindon è l'unico sito produttivo della casa automobilistica giapponese nella Ue e produce il modello Honda Civic. La società nipponica dovrebbe ancora mantenere la sede europea a Bracknell così come il suo team di Formula 1 nel Regno Unito.



La Brexit non sarebbe l'unico motivo della decisione di abbandonare il Regno Unito, ma è l'ultimo caso in ordine di tempo dopo che Panasonic e Sony hanno deciso di trasferire le proprie operazioni ad Amsterdam, mentre Nissan ha annunciato l'intenzione di cancellare il progetto di fabbricare i Suv a Sunderland nonostante le assicurazioni del Governo britannico.