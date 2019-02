Volvo: 'Obiettivo auto elettrica, anche senza essere i primi'

Volvo punta con determinazione sull'auto elettrica, tanto che prevede di produrre "il 50% di auto a propulsione esclusivamente elettrica nel 2025", e sulla guida autonoma, obiettivo su cui però il non c'è ancora una "data certa" . Lo afferma il responsabile Emea Lex Kerssemakers sottolineando che "non credo comunque che i motori a combustione spariranno" e che i due obiettivi verranno raggiunti "con gradualità" . Quanto alla guida autonoma "non so dare una data - spiega - ci stiamo lavorando dal 2007, vogliamo essere tra i primi ma non vogliamo correre il rischio di essere i primi".

"La guida autonoma arriverà - indica - perché nessuno vuole più guidare nel traffico caotico delle città, ma tutti vorremmo guidare avendo davanti la Highway 66 della California" . Volvo punta poi ad avere "un rapporto diretto con i clienti insieme ai nostri concessionari" , perché "vogliamo essere totalmente responsabili delle auto che produciamo" . L'obiettivo è di totalizzare 5 milioni di relazioni dirette con i consumatori. Per questo è necessaria una "digitalizzazione del gruppo" , che punta anche a trasformarsi da costruttore di auto a "fornitore di servizi di mobilità attraverso nuovi modelli di business" .

Kerssmakers è "fiducioso" su un "esito favorevole" delle trattative tra Usa e Cina sui dazi mentre esclude una quotazione della Casa automobilistica svedese in Borsa. Lo afferma presentando i conti del 2018, che si è chiuso con 642.253 auto prodotte, un obiettivo che "inseguivamo da anni", commenta, ricavi in crescita da 208.646 a 252.653 corone e un utile in calo da 10.225 a 9.781 corone, a seguito proprio dello stallo imposto dalla guerra dei dazi, oltre che degli investimenti per aprire il primo stabilimento negli Usa in Sud Carolina.

Proprio su una fine delle tensioni doganali kerssmakers si aspetta "una schiarita a giudicare da quello che leggo sui giornali". I dazi hanno avuto "un grande impatto - spiega - e spostare le produzioni non è una cosa che si può fare così facilmente" .

Quanto alla Borsa, ipotesi circolata lo scorso anno, "non abbiamo piani in proposito", ha detto spiegando che Volvo è impegnata "nell'auto elettrica, in quella a guida autonoma, nella digitalizzazione e nella ricerca di nuove forme di rapporto con il cliente, offrendo servizi di mobilità con nuovi modelli di business".