FCA, Produzione motore Pentastar raggiunge quota 10milioni

Un traguardo davvero importante quello raggiunto dall'attività industriale di FCA negli Stati Uniti: dal 2010 ad oggi sono state prodotte 10 milioni di unità del motore Pentastar, un V6 a benzina che ha equipaggiato un lungo elenco di modelli dei vari marchi Chrysler, Dodge, Ram e Jeep. Il motore numero 10.000.000 è stato prodotto in questi giorni dalla fabbrica di Trenton, in Michigan. Svelata al salone di New York di 10 annl fa, questa moderna unità in alluminio, con distribuzione bialbero a 24 valvole, venne chiamata così in onore della forma del logo 'pentagonale' della Chrysler Corporation, anche se il nome originario - si legge sul sito Allpar.com - avrebbe dovuto essere Phoenix, poi abbandonato per problemi di registrazione. Nelle sue diverse edizioni - con cilindrate di 3.0, 3.2 e 3.6 litri - e nelle costanti evoluzioni, fino alla variante ibrida oggi montata dal Chrysler Pacifica, il V6 Pentastar ha visto il prestigioso premio Wards 10 Best Engines nel 2011, nel 2012, nel 2013, nel 2017 e nel 2018. In Italia il Pentastar è arrivato in un numero limitato di auto, dalla Fiat Freemont alla Lancia Thema, dalla Jeep Grand Cherokee alla Lancia Voyager.