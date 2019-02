Mini svela un anno prima la John Cooper Works GP da 300 Cv

Quello che il Gruppo Bmw hai annunciato oggi, anticipando l'arrivo sul mercato nel 2020 della nuova Mini John Cooper Works GP, è un vero balzo in avanti della piccola sportiva britannica.



Contraddistinta da due sigle che s'identificano con la tradizione di sportività di questo modello - John Cooper Works e GP - questa nuova serie speciale sarà prodotta in una tiratura limitata di soli 3000 esemplari e innalzerà il livello della potenza e delle prestazioni a valori mai raggiunti prima, grazie ad un 4 cilindri TwinPower Turbo da 300 Cv. Derivata dalla John Cooper Works GP Concept che era stata presentata al Salone di Francoforte del 2017, questa Mini davvero speciale sarà caratterizzata (come s'intuisce da alcune immagini teaser diffuse da Bmw Group) da grandi diffusori anteriori e posteriori, d uno straordinario spoiler sul tetto e dal generoso utilizzo di materiali leggeri come la fibra di carbonio.



Lo sviluppo della produzione in serie per la nuova Mini John Cooper Works GP sta entrando ora in una fase cruciale, vale a dire sul circuito di gara, dove i test della vettura verranno effettuati nel corso dei prossimi mesi. Basandosi sulla tradizione di John Cooper Works, la sospensione sviluppata appositamente per questo modello sarà adattata in modo preciso alla maggiore potenza del nuovo motore. Le proprietà aerodinamiche rigorosamente definite e un peso ottimizzato si accompagneranno con la relativa tecnologia di trazione e sospensione per creare un insieme ottimale per garantire prestazioni elettrizzanti. L'applicazione delle avanzate tecnologie e della competenza motoristica del Gruppo permetterà il raggiungimento di nuovi record nella sfida al cronometro. Punto di riferimento sarà la migliore sportiva dell'ultima generazione Mini che ha coperto il giro del Nuerburgring-Nordschleife in 8:23 minuti. ''La Mini più veloce nella storia del nostro marchio e che celebra i 60 anni del modello - ha detto Thomas Giuliani, vice president product and launch management - è un'espressione di pura passione per le corse. Siamo ben consapevoli dell'enorme fascino esercitato dalla Mini John Cooper Works GP, non solo per le reazioni euforiche che c'erano già state alla presentazione della concept ma anche per l'esperienza del passato, con tutti i predecessori sold-out prima ancora del lancio ufficiale sul mercato''.