Avviata anche in Italia la partnership Norauto-Carglass

E' stata siglata anche in Italia, dopo la Francia, la partnership tra Norauto, gruppo leader in Europa nella manutenzione dell'auto, e Carglass, brand del gruppo Belron, leader mondiale nella riparazione e sostituzione dei cristalli per auto, con l'obiettivo di supportare l'automobilista e offrirgli il massimo dei servizi. Ora, infatti, anche nel nostro Paese si potrà fare un check-up cristalli in uno dei centri Norauto e usufruire allo stesso tempo dei servizi e delle competenze di Carglass per la riparazione e la sostituzione dei cristalli.



Nello specifico, la collaborazione tra i due brand in Italia prevede che Norauto effettui una diagnosi sui cristalli dei veicoli presenti nelle proprie officine e nel caso in cui i tecnici rilevino la necessità di un intervento di riparazione o di sostituzione, dietro consenso del cliente, trasferirà i dati a Carglass, che si occuperà della presa in carico della segnalazione, del contatto col cliente e dell'organizzazione dell'intervento.



Norauto Italia può contare oggi su 36 punti vendita dove sono impiegati oltre 800 dipendenti. Carglass, invece, in Italia può avvalersi di una rete vetri composta da 172 centri diretti e 43 affiliati ai quali vanno ad aggiungersi 100 unità mobili per il servizio a domicilio e una rete carrozzeria di 6 centri diretti e oltre 200 centri affiliati.



Gli automobilisti italiani, quindi, possono recarsi nei centri Carglass non solo per riparare e sostituire il parabrezza dell'auto, ma anche per riparare qualsiasi genere di danno alla carrozzeria della vettura.



"Siamo orgogliosi di annunciare questa collaborazione senza precedenti per Norauto, tra due insegne riconosciute per la qualità e la professionalità dei servizi offerti", commenta Jean Michel Gambini, Amministratore Delegato di Norauto Italia.



"Siamo felici di questa collaborazione che permette a Norauto di offrire un servizio ancora più completo ai propri clienti e a Carglass di essere sempre più capillare e vicina all'automobilista",ha dichiarato Matteo Rignano, Presidente e Amministratore Delegato di Belron Italia.