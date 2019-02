Dyson si sposta a Singapore e rafforza team auto elettrica

Contestualmente all'annuncio dell'assunzione di Roland Krueger - manager proveniente da Bmw e Infiniti - per dirigere le sue attività nel settore dell'auto elettrica, Jim Rowan CEO di Dyson ha confermato il trasferimento della sede legale e operativa dalla Gran Bretagna a Singapore. Il colosso degli elettrodomestici premium ha infatti deciso questo spostamento non tanto per fronteggiare la Brexit quanto ''per essere più vicino ai mercati in maggiore e rapida crescita''. La Dayson, che manterrà nel sud-ovest dell'Inghilterra gran parte delle attività di sviluppo dei suoi innovativi prodotti, sta rafforzando la squadra dedicata all'auto elettrica con questa nuova assuzione, che fa seguito a quelle di Ian Minards (ex direttore dell' ingegneria di Aston Martin) a cui è stato affidato dello sviluppo della produzione globale, di Andy Gawthorpe (già responsabile marketing e pianificazione di Jaguar Land Rover) che è il direttore commerciale del settore automobilistico e, infine, John Stamford (capo dell'elettronica della divisione motori F1 di Mercedes AMG) nominato responsabile dell'ingegneria di Dyson Automotive. Dyson prevede di realizzare per le sue auto elettriche i nuova fabbrica a Singapore, iniziando nel 2021 con un modello 'alto di gamma' - come sta facendo Volvo con il marchio Polestar - a cui seguiranno un paio di modelli elettrici convenzionali.



Il progetto di Dyson, che vanta una grandissima esperienza nelle batterie agli ioni di litio - punta però a utilizzare a medio termine batterie allo stato solido per le sue auto, anche se i primi modelli dovrebbero utilizzare quelle al litio oggi collaudate e ampiamente disponibili.