Auto: da Cdp sostegno 25 mln a Prima Sole Components

Sostegno da Cassa depositi e Prestiti e Sace Simest, per un totale di 25 milioni di euro, ai piani di crescita a medio termine dell'azienda laziale Prima Sole Components, leader nella produzione di componentistica per l'automotive. Nello specifico, spiega una nota Cdp ha concesso un finanziamento da 15 milioni di euro e Sace Simest ha garantito un'emissione obbligazionaria da 10 milioni di euro attraverso il Fondo Sviluppo Export. Entrambe le operazioni hanno durata di 5 anni.

Il finanziamento e i proventi dell'emissione sono destinati a sostenere il piano di crescita di Prima Sole che, nell'arco temporale 2018-2022, prevede investimenti per oltre 100 milioni di euro finalizzati ad aumentare la capacità produttiva e la proiezione internazionale dell'azienda, con cui lavora un indotto di oltre 250 fornitori, principalmente costituito da Pmi. In particolare, il finanziamento di CDP è indirizzato al supporto di investimenti domestici del gruppo PSC in ricerca, sviluppo e innovazione previsti dal piano industriale 2018-2022.

L'emissione obbligazionaria è interamente garantita da SACE e sottoscritta dal Fondo Sviluppo Export, gestito da Amundi SGR, ricorrendo alle risorse messe a disposizione dalla stessa SACE e dalla Banca Europea per gli Investimenti.

"La finalizzazione di queste operazioni ci permette di diversificare le nostre fonti di finanziamento per poter raggiungere gli obiettivi fissati dal nostro piano industriale, che permetterà a Prima Sole Components di consolidare la sua posizione in Italia e la sua proiezione internazionale. - ha dichiarato Mario Stirpe, Presidente del Cda di Prima Sole Components. - In Cdp e Sace Simest abbiamo trovato partner affidabili che hanno saputo sostenerci nelle nostre strategie di crescita".