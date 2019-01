Emergenza gelo Usa, General Motors ferma 15 stabilimenti

General Motors, su richiesta dei distributori di energia elettrica e del gas del Michigan, ha fermato la produzione in 4 stabilimenti di montaggio e altri 11 impianti produttivi per fronteggiare l'emergenza freddo che sta investendo il midwest degli Stati Uniti. Le fabbriche che sono state fermate producono i pick-up di gamma alta, i crossover Buick Enclave e Chevrolet Traverse e diversi modelli di auto tra cui Cadillac CTS, Chevy Camaro Chevy Bolt EV.



Ne riferisce Automotive News, che riporta anche la notizia che la stessa GM ha chiesto a circa 20mila dipendenti di restare nelle abitazioni per non provocare ulteriori situazioni di rischio sulle strade. L'ondata di gelo (attualmente a Detroit la colonnina dei termometri è ferma a meno 16 gradi centigradi) ha coinvolto anche le unità produttive di Ford e di Fiat Chrysler Automobiles, che stanno attuando chiusure volontarie fino a venerdì per non influire sulle reti di distribuzione dell'energia con i consumi industriali e riservare così gas ed elettricità alle abitazioni e agli altri servizi primari.