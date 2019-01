Vw investe 10 mln di dollari per rivestimenti batterie

Il gruppo Volkswagen investe 10 milioni di dollari nella startup Forge Nano allo scopo di rinforzare le proprie competenze specialistiche nel campo della ricerca sulle batterie. Forge Nano sta studiando una tecnologia per materiali da rivestimento delle batterie che possa ulteriormente migliorarne la performance. In qualità di partner, il gruppo Volkswagen fornirà supporto per le sperimentazioni industriali di questa tecnologia.



La startup, con sede a Louisville, Colorado, sta studiando i processi per scalare la sedimentazione per strati atomici (atomic layer deposition, ALD) con l'obiettivo di creare nuovi materiali per strutture di superficie, specialmente per applicazioni nelle batterie. L'ALD è un processo chimico per applicare rivestimenti in scala atomica, un atomo alla volta. Con la propria specifica tecnologia ALD, Forge Nano punta a incrementare la densità energetica delle celle di batterie con effetti positivi sull'autonomia delle vetture elettriche. Il Gruppo Volkswagen sta prestando la propria esperienza in materia di automobili e batterie per supportare gli sforzi di Forge Nano nella ricerca applicata.



Il Gruppo Volkswagen sta procedendo con la sua offensiva elettrica e intende offrire più di 50 modelli elettrici entro il 2025, circa un quinto della propria gamma. Per fare ciò, sta collaborando con fornitori strategici di celle di batterie e sta sviluppando il proprio know-how specialistico in questo campo.



Ciò prevede anche investimenti mirati con venture capital. Il gruppo Volkswagen si sta impegnando in startup internazionali per portare tecnologie innovative alla maturità produttiva insieme ai partner.(ANSA).