Renault: cda nomina Senard presidente, Bollorè a.d

Il Consiglio di amministrazione del gruppo Renault ha cooptato Jean-Dominique Senard come nuovo direttore e lo ha eletto presidente e ha nominato Thierry Bolloré come amministratore delegato. E' quanto si legge in una nota del gruppo nella quale si precisa che "preso atto delle dimissioni del suo attuale presidente e amministratore delegato. il cda ha deciso di fornire a Renault una nuova struttura di governance e una divisione delle funzioni di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato.

Oltre alle normali funzioni il nuovo presidente del cda, si legge nella nota, valuterà se necessario, modifiche nella governance per assicurare la transizione verso la nuova struttura e presenterà le sue proposte alla prossima assemblea degli azionisti. Al presidente, si spiega sarà anche affidato il ruolo di supervisione dell'Alleanza in collegamento con il Ceo.

In questa veste, il presidente del consiglio di amministrazione di Renault sarà , si legge "il principale contatto per i partner giapponesi e altri partner dell'Alleanza per qualsiasi discussione sull'organizzazione e l'evoluzione dell'Alleanza; proporrà al consiglio di amministrazione ogni nuovo accordo che ritenga utile per il futuro della Renault. Sarà principale rappresentante di Renault in organi di gestione dell'Alleanza e di Nissan quando Renault ha il diritto di proposta. L'ad coordinerà operativamente le attività dell'Alleanza sotto la guida del presidente".(ANSA).

Ghosn si dimette da presidenza Renault

PARIGI - Carlos Ghosn si è dimesso dalla carica di presidente del costruttore francese Renault. Lo rendono noto questa mattina i media francesi citando fonti industriali confermate da un'intervista del ministro delle Finanze, Bruno Le Maire, da Davos a Bloomberg tv. Ghosn, 64 anni, che era anche patron di Nissan e Mitsubishi, è in carcere in Giappone dal 19 novembre per abuso di fiducia e altri reati finanziari. Un Cda di Renault è in programma oggi per varare la nomina già annunciata della nuova coppia di manager che guiderà il gruppo, Thierry Bolloré e Jean-Dominique Senard.