Ford, 12,8% quota veicoli commerciali nel 2018 in Italia

È un settore che non conosce crisi quello dei veicoli commerciali. Il 2018 è stato un anno record anche per Ford che, in Italia, in questo comparto specifico, ha venduto oltre 22.000 unità con uno share del 12,8%. L'Ovale Blu consolida così la sua import leadership, che ottiene per il terzo anno consecutivo. Un successo che si è tradotto in una crescita in termini di volumi, rispetto al 2017, del 2% contro un mercato che, invece, si è ridotto del 4%.



Ottimi i risultati ottenuti dalla famiglia Custom, che si conferma leader, per il terzo anno consecutivo, del segmento da 1 tonnellata. A fare la parte del leone il Tourneo Custom che, a pochi mesi dal lancio, diventa leader nel sub segmento trasporto persone, superando concorrenti storici in questo ambito. Leader indiscusso da 4 anni del segmento dei pick-up, il Ranger conferma il suo successo anche nel 2018, registrando una crescita di quasi 5 punti rispetto al 2017, grazie a robustezza, versatilità e al carattere indomito, pronto ad affrontare ogni tipo di sfida, sia urbana sia in off-road.



''Oggi, Ford è il brand di riferimento nel mercato dei veicoli commerciali. E' l'unico marchio a poter offrire una gamma prodotti così ampia, versatile, funzionale e con ridotti costi di gestione. E i risultati lo confermano - ha commentato Marco Buraglio, direttore Vendite Veicoli Commerciali Ford Italia -. Un line-up che offre dinamiche di guida e soluzioni tecnologiche avanzate, progettato per incontrare le esigenze professionali di un mercato globale in continua evoluzione''.