Skoda Auto inaugura centro tecnologia gruppo Vw in India

Skoda Auto e Volkswagen hanno inaugurato a Pune il nuovo Technology Center. In accordo con il gruppo Volkswagen, Skoda sta guidando il progetto India 2.0, su cui si svilupperà l'offerta di prodotto del gruppo Volkswagen sul mercato. Nel nuovo Technology Center 250 ingegneri svilupperanno veicoli fatti su misura per soddisfare i bisogni dei clienti del subcontinente. Per assicurare la massima vicinanza al mercato, Skoda Auto mira alla totale localizzazione del 95% delle componenti; ciò significa che praticamente ogni parte dei modelli sarà prodotta in India. Situato a circa 30 km a nord di Pune, il Technology Center rappresenta il primo grande passo nello sviluppo del progetto India 2.0. Skoda Auto e il Gruppo Volkswagen investiranno insieme 250 milioni di euro in progetti di ricerca e sviluppo sul territorio indiano, poiché la gran parte dello sviluppo tecnico dei modelli avverrà proprio in India. Saranno 250 gli ingegneri indiani a occuparsi di project management, elettronica, infotainment, design della carrozzeria, interni, telaio e sviluppo veicoli nel nuovo Technology Center.



Le loro attività saranno concentrate sullo sviluppo della piattaforma MQB A0 dalla quale Skoda e Volkswagen svilupperanno nuovi modelli indipendenti. Il 95% delle componenti della piattaforma MQB A0 IN espressamente sviluppata per le esigenze del mercato, saranno completamente prodotti in loco. I veicoli prodotti in India rispetteranno gli stessi standard garantiti dal Gruppo Volkswagen a livello globale in materia di sicurezza, qualità e design. Tutti i modelli in programma rispetteranno le severe regolamentazioni in materia di sicurezza ed emissioni che saranno introdotte in India dal 2020 e ciò permetterà ai nuovi modelli di essere anche esportati in altri Paesi emergenti.



A luglio 2018, il Gruppo Volkswagen ha confermato l'investimento di 1 miliardo di euro a sostegno del progetto India 2.0. I primi modelli ad arrivare sul mercato saranno svelati nel 2020 e saranno suv di medie dimensioni posizionati nel segmento A0.