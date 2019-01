Groupe Psa inaugura centro powertrain a Ile de France

ROMA - Groupe Psa inaugura il centro di Expertise powertrain (CEP)a Carrières-sous-Poissy (Ile de France) dedicato ai motori: elettrificati, benzina e diesel. Si tratta di un sito che risponde alle sfide dell'elettrificazione insieme alla sede della joint-venture Nidec-PSA emotors, dedicata alla progettazione, lo sviluppo, la produzione e la vendita di motori di trazione elettrici.



Un centro di competenze che favorisce le sinergie raggruppando in uno stesso luogo 1.300 collaboratori su una superficie di 15 ettari e circa 80 banchi prova per valutare le prestazioni dei veicoli, dei powertrain e dei motori. Il sito ha previsto un investimento di 32 milioni di euro nei mezzi di collaudo, per sviluppare nuove catene di trazione competitive, in linea con gli standard più avanzati del mercato.



Alla base c'è un'organizzazione di R&D mondiale per soddisfare le aspettative di tutti i clienti nel rispetto di tutte le norme: il CEP fa parte dei 9 centri di R&D che sostengono lo sviluppo del Gruppo con programmi multimarca e multiregione: Francia (Belchamp, Carrières-sous-Poissy, La Ferté Vidame, Sochaux, Vélizy), Germania (Rüsselsheim), Marocco (Casablanca), Cina (Shanghai), Brasile (Sao Paulo).