WASHINGTON - Tesla si avvia a tagliare il 7% della sua forza lavoro. Lo ha annunciato il suo fondatore Elon Musk parlando di "strada molto difficile davanti" e spiegando come i tagli siano necessari per aumentare la produzione della Model 3 e apportare miglioramenti. "Stiamo affrontando sfide estremamente difficili per rendere i nostri prodotti elettrici un'alternativa competitiva ai tradizionali veicoli".