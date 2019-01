PSA, nuova catena di montaggio a Tichy per motore benzina EB

Groupe PSA ha inaugurato la nuova catena di montaggio del motore benzina 3 cilindri EB Turbo PureTech a Tychy. Alla cerimonia hanno preso parte Adia Emilewicz, ministro polacco dell'imprenditoria e delle tecnologie, di Carlos Tavares, presidente del direttorio di Groupe PSA, dei rappresentanti delle autorità locali, della direzione dello stabilimento e di tutto il personale.



Con questa nuova catena di montaggio, il motore benzina EB Turbo PureTech - che ha vinto il premio motore internazionale dell'anno per il quarto anno consecutivo - diventa un motore di importanza mondiale per Groupe PSA. Il motore EB (versioni Aspirata e Turbo), attualmente prodotto in Francia (Douvrine, Trémery) e in Cina (Xiangyang), sarà prodotto anche in Ungheria (Szentgotthard) e in Marocco (Kenitra) a partire dal 2019, e in India (Hosur) a partire dal 2020.



Finora sono stati prodotti 3,8 milioni di motori EB e questa capacità supplementare risponde all'aumento della domanda, sostenuta in particolare dalla produzione dei nuovi modelli Opel/Vauxhall a partire dalle piattaforme e dalle tecnologie di Groupe PSA. Questo motore ad alto rendimento permette di limitare le emissioni di CO2, con un consumo di carburante ridotto in media del 4% rispetto ai motori della generazione precedente.



Il sito di produzione dei gruppi motopropulsori di Tychy è stato ammodernato per migliorare la sua performance, adeguandola agli standard di Groupe PSA: nuove tecnologie, nuovi equipaggiamenti e nuovi sistemi informatici per garantire una qualità produttiva ottimale, sostenuta anche da una corretta formazione delle squadre di produzione.