'Hey Mercedes', con l'assistente virtuale in giro per Genova

(ANSA) - GENOVA, 17 GEN - Un anno fa al Ces di Las Vegas la rivoluzione tecnologica presentata da Mercedes era racchiusa tutta in due parole 'Hey Mercedes'. Un modo 'confidenziale' di rivolgersi ad un'auto attraverso un sistema capace di rispondere prima, ed anticipare poi, tutte le esigenze del cliente. Da allora ad oggi l'assistente vocale MBUX, che ha fatto la sua prima apparizione su nuova Classe A, il modello di fatto più vicino ad un pubblico giovane ed hi-tech, è sbarcato via via sul resto della gamma (sette i modelli su cui è presente) e sarà implementato, quest'anno, anche sulle novità in arrivo: dalla GLE alla Classe B passando per l'elettrica EQC.



Per testare l'universo MBUX, sfruttando l'intelligenza artificiale avanzata del Voicetronic, abbiamo messo alla prova le capacità del sistema a Genova, città colpita lo scorso agosto dalla terribile tragedia del crollo del ponte Morandi. 'Hey Mercedes' a bordo di Classe A ci ha condotto in giro per le strade che si snodano lungo la città ligure, in una sorta di 'caccia al tesoro' che ci ha condotto fino allo stadio Luigi Ferraris. Dopo aver attivato il sistema utilizzando le due fatidiche paroline 'Hey Mercedes', la Classe A ci ha aiutato a 'scoprire' gli indizi per raggiungere le varie tappe del nostro itinerario. La navigazione è semplice ed intuitiva: basta utilizzare il sistema 'what3words' che consente di mappare tutto il mondo con tre parole, senza impiegare necessariamente l'indirizzo preciso della nostra meta. Al MBUX è possibile chiedere davvero qualsiasi cosa: sfruttando la partnership con Tripadvisor e Yelp ci fornisce informazioni su hotel e ristoranti mentre il Voicetronic consente di inviare sms senza staccare occhi dalla strada e mani dal volante. In più, la sicurezza è garantita dalla possibilità di tenere sotto controllo, sempre attraverso il sistema, lo stato della vettura. L'MBUX è integrato con la piattaforma digitale Mercedes PRO per quanto riguarda il settore professionale ed il mondo dei van. Il sistema si articola su sei aree differenti: Mercedes PRO connect, Mercedes PRO service, Mercedes PRO finance, Mercedes PRO solution e Mercedes PRO inspire mobility. L'interazione con l'MBUX rende più efficiente l'organizzazione del percorso, la gestione della flotta e gli interventi di manutenzione. Ma non è solo il mondo dei van a beneficiare di questo sistema. Per offrire funzionalità per la gestione delle flotte, già nei prossimi mesi, MBUX sarà infatti operativa con Mercedes me Connect Business: un'innovativa piattaforma digitale in grado di assicurare soluzioni intelligenti per i fleet manager all'insegna di risparmio, efficienza e semplicità di monitoraggio.



Ma la connettività Mercedes passa anche attraverso il mondo Mercedes me, un nuovo brand di servizi che unisce gli elementi della Best Customer Experience. Mercedes me coniuga tutti i servizi attuali e futuri e li rende sempre accessibili in maniera semplice ed intuitiva grazie ad una piattaforma digitale online, https://www.mercedes-benz.com/it/. Mercedes me comprende cinque distinte aree d'interesse - Mercedes me move, Mercedes me connect, Mercedes me assist, Mercedes me finance e Mercedes me inspire - focalizzate su acquisto di veicoli, finanziamento, manutenzione e servizi di mobilità Daimler. E dall'Italia parte la sfida del primo Mercedes me Store, un progetto che intende creare un modello di business attorno al mondo dei servizi della Stella, un riconoscimento anche al fatto che dal 2016 ad oggi sono ben 200mila le Mercedes connesse che circolano sulle strade italiane. (ANSA)