Fondo Renault-Nissan-Mitsubishi sbarca in Silicon Valley

Alliance Ventures, il fondo di venture capital di Renault-Nissan-Mitsubishi, prosegue nel suo impegno a favore delle tecnologie digitali e dei servizi annunciando l'investimento nella società americana Tekion, con sede nella Silicon Valley.

Tekion propone al settore della distribuzione automotive un'esperienza digitale connessa basandosi sulle tecnologie di Machine Learning ed intelligenza artificiale. Investendo in Tekion, Alliance Ventures riafferma il proprio sostegno alle start-up più innovative nei sistemi di nuova generazione destinati all'industria automobilistica.

''Siamo convinti che i costruttori automobilistici che proporranno alla clientela i servizi più avanzati e connessi godranno di vantaggi competitivi considerevoli - ha precisato François Dossa, direttore Alliance Ventures e Open Innovation - È uno dei motivi per cui investiamo in Tekion, una società che si basa sulle tecnologie di maggior successo a livello di esperienza digitale e soluzioni al servizio del settore della distribuzione automotive''.

Nel 2018 Alliance Ventures ha effettuato nove investimenti diretti in start-up con sede in Nord America, Europa, Medio Oriente e Cina, con lo scopo di sostenere la mobilità per tutti.