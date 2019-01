Vw: Diess, da alleanza con Ford elettriche per tutti

NEW YORK - L'alleanza fra Volkswagen e Ford si tradurra' in risparmi per tutte e due le societa'. Lo afferma l'amministratore delegato della casa tedesca, Herbert Diess, illustrando l'alleanza globale sui pickup annunciata dalle societa'. Volkswagen e Ford valutano una collaborazione in Cina, aggiunge Diess escludendo una partnership azionaria fra i due gruppi. ''Le nostre auto elettriche - aggiunge Diess, - saranno per tutti, non solo i milionari''.

Volkswagen e Ford uniscono forze, annunciano alleanza su pickup e van

Volkswagen e Ford uniscono le forze e annunciano un'alleanza globale per i pickup e van, esplorando allo stesso tempo potenziali collaborazioni nelle auto elettriche e autonome e nei servizi di mobilita'.

Trump si congratula con Volkswagen per investimento in Usa

Donald Trump si congratula con Volkswagen per l'investimento da 800 milioni di dollari a Chattanooga, Tennessee. ''Produrranno auto elettriche. Congratulazioni a Chattanooga e al Tennessee per il lavoro ben

fatto. Una grande vittoria'' twitta il Trump. Volkswagen ha annunciato l'investimento durante il Salone dell'Auto di Detroit.