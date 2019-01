DS Automobiles +0,8% nel mondo, +6,7% in Europa

DS Automobiles ha scelto la cornice del suo più importante show room mondiale, il DS World Paris, per diffondere i risultati commerciali 2018. Yves Bonnefont, CEO del brand transalpino, ha commentato con soddisfazione il +0,8% globale, con 53.265 immatricolazioni, ottenuto nonostante la frenata sul mercato cinese (-34%) che "sarà affrontata migliorando i rapporti con la Rete e con i partner produttivi locali", ha detto. In Europa il brand è in costante crescita, con un +6,7% e oltre 46mila macchine. Il mercato principale "è quello francese, con DS7 Crossback leader di vendite tra i Suv premium di segmento c". Quest'anno abbiamo ampliato la rete con 188 ulteriori punti vendita e siamo entrati in 14 nuovi mercati.



Per il 2019 la strategia prevede l'ulteriore ampliamento della rete, i lanci della versione ibrida plug-in della DS7 Crossback e della nuova DS3 Crossback, nelle concessionarie da aprile, in vendita entro fine anno anche in versione elettrica con 320 km di autonomia". Poi, parlando delle prospettive a lungo raggio, ha chiarito: "Tutte le nostre auto avranno una variante elettrificata. Abbiamo 6 prodotti da lanciare nei prossimi sei anni, uno all'anno, metà dei quali Suv". All'evento, organizzato nella struttura che sorge tra le più famose boutique e gioiellerie parigine, nel cuore dell'ottavo arrondissement, in 33 rue François 1er, hanno partecipato anche la responsabile prodotto Marion David e il direttore marketing Arnaud Ribault, che hanno posto l'accento sul piano di elettrificazione della gamma.



Perfomance positive per il Marchio di prestigio del gruppo PSA che Francesco Calcara, direttore generale di DS Automobiles Italia, spiega ad ANSA sono destinate a proseguire anche per il prossimo anno: "Il 2018 è stato un anno fondamentale per noi non solo in termini numerici ma anche strategici, con il lancio del primo prodotto della nuova generazione di modelli".



Nell'ascesa della Casa che da alcuni mesi ha trasferito la propria sede a Rueil, a livello europeo contano molto anche i risultati ottenuti nel Belpaese. Al riguardo, Calcara commenta: "Nel gioco di squadra mondiale, l'Italia ha un ruolo importante: siamo stati uno dei tre marchi a far segnare un segno positivo, +0,3%, in un segmento di mercato, quello italiano delle 'premium' in flessione del 5,2%". Merito del successo di DS7 Crossback che sulle 2.663 immatricolazioni totali "ha contato per il 48% delle vendite, forte di un prezzo medio di acquisto di 43.000 euro, ben al di sopra dei 30.650 euro della versione d'ingresso".



Per il prossimo futuro in Italia l'ampliamento della gamma, chiarisce Calcara, sarà "accompagnato dal potenziamento della rete che passerà dagli attuali 23 punti a 47 punti vendita entro la fine del 2019. Dopo la crescita nel 2018 del 54% delle vendite ai privati, punteremo a incrementare l'offerta nel canale business, alle flotte e alle aziende, forte anche di una disponibilità crescente di modelli elettrificati: si parte la variante ibrida plug-in 4x4 da 300 Cv di DS7 Crossback, poi arriverà la DS3 Crossback E-Tense a zero emissioni, con oltre 320 km di autonomia per ciclo di ricarica. Proprio sulla scorta di questo piano, puntiamo già entro il 2019 oltre che a raddoppiare la Rete anche a triplicare le nostre vendite".