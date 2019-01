Cnh, nuova struttura organizzativa e più poteri al Gec

Cnh Industrial rafforza la struttura organizzativa, "focalizzata sui suoi cinque segmenti operativi globali (Agriculture, Commercial & Specialty Vehicles, Construction, Powertrain e Financial Services) supportata da Funzioni Globali dedicate alle aree chiave di sinergia e sviluppo". Viene anche rafforzato il Global Executive Committee (Gec), organismo decisionale responsabile della supervisione dell'andamento operativo dei segmenti e delle decisioni su determinate scelte operative.

"Il nostro settore sta vivendo una fase di trasformazione di crescente ampiezza e in continua accelerazione, alimentata da megatrend quali la digitalizzazione, l'automazione, l'elettrificazione e una sempre maggiore enfasi sull'offerta di servizi in parallelo all'offerta di prodotti. Le società devono adattarsi, trasformarsi e dotarsi continuamente di nuove energie per affrontare queste sfide per il business e generare con successo valore nel lungo termine", spiega Hubertus Muhlhauser, ceo di Cnh Industrial.

"Le funzioni corporate - spiega la nota della società - si concentreranno sulle attività centrali di Cnh Industrial, incluse strategie funzionali, controlli, sistemi e processi, riducendo le spese di struttura e favorendo processi decisionali più rapidi, nonché garantendo gli adeguati meccanismi di controllo e bilanciamento all'interno della nuova organizzazione. Allo stesso tempo, risorse e fondi sono stati riallocati in modo da consentire al Gruppo di accelerare le proprie attività nelle aree relative ad automazione, elettrificazione dei veicoli, digitalizzazione e servitizzazione". I cinque segmenti operativi saranno "pienamente responsabili della crescita e delle performance globali dei rispettivi business, con focalizzazione e responsabilità accresciute. Ciascun segmento operativo avrà dei Product Line Leader, dei Brand Leader e dei Support Function Leader".