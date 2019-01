Vw: Consiglio sorveglianza approva alleanza con Ford

BERLINO - Il consiglio di Sorveglianza della Vw ha approvato l'alleanza fra il colosso automobilistico tedesco di Wolfsburg e la Ford. Lo scrive la Dpa, citando fonti del gruppo non meglio specificate. I dettagli dell'intesa potrebbero essere divulgati la settimana prossima, forse alla fiera di Detroit. Secondo le indiscrezioni trapelate in questi giorni dai media, la cooperazione dovrebbe riguardare la fabbricazione di piccoli veicoli commerciali, e avrebbe l'obiettivo di ottimizzare i costi. Secondo il ceo di Vw, Herbert Diess, i due gruppi sono in questo segmento troppo piccoli entrambi, per concorrere su scala mondiale, e potrebbero condividere i costi di ricerca e sviluppo.