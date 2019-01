Fca: accordo in Usa su diesel, paga sanzione da 305 mln di dollari

Fca paghera' una sanzione civile da 305 milioni di dollari nell'ambito dell'accordo con il Dipartimento di Giustizia per le emissioni diesel. E' quanto si legge nell'intesa depositata dalle autorita' americane.

Fca - si legge nel decreto consensuale - ha raggiunto un accordo anche con le autorita' della California sulle emissioni diesel. Fca e' stata accusata di aver installato su alcune delle sue auto dispositivi per aggirare gli standard. Fca ha più volte negato le accuse mosse nei suoi confronti. Si tratta di 104.000 auto: i modelli interessati sono Jeep Grand Cherokee e Ram 1500 prodotti dal 2014 al 2016 con motori diesel a tre litri e venduti in Usa.

Fca: accordo su diesel in Usa; paga 78,4 mln a California

Fca paghera' alla California 78,4 milioni di dollari per risolvere la disputa sulle emissioni diesel. Lo afferma il Dipartimento di Giustizia nell'annunciare l'intesa raggiunta con la casa automobilistica che, in base all'accordo, si e' impegnata a richiamare i veicoli nel mirino delle autoria'. Un'operazione questa stimata in un costo di 185 milioni di dollari

Fca: pagherà 800 mln dlr per dispute Usa su diesel

Fca paghera' una cifra complessiva di circa 800 milioni di dollari per risolvere le dispute negli Stati Uniti sulle emissioni diesel. Lo riporta Automotive News. Alla sanzione civile da 305 milioni di dollari si aggiungono infatti ali almeno 72,5 milioni che andranno agli stati americani e i 280 milioni di dollari per compensare i titolari delle auto.

Fca: costo accordi Usa in linea accantonamento fatto

Fca ha risolto ''consensualmente'' i contenziosi in materia di emissioni diesel negli Stati Uniti. Lo afferma Fca in una nota. ''Il costo complessivo stimato degli accordi e' di 0,8 miliardi di dollari, in linea con l'accantonamento effettuato a tale scopo dalla societa' nel terzo trimestre del 2018'' mette in evidenza Fca, spiegando che gli accordi sono stati raggiunti con le autorita' federali e statali americane e in una class action privata''. ''Gli accordi transattivi non modificano la posizione della Società secondo cui FCA non ha mai adottato qualsivoglia disegno deliberatamente diretto ad installare impianti di manipolazione per aggirare i test sulle emissioni. Inoltre, il consent decree e gli accordi transattivi non contengono alcun accertamento od ammissione in merito a qualsivoglia pretesa violazione delle norme sulle emissioni'' aggiunge Fca in una nota. "Siamo consapevoli dell'incertezza che questa vicenda ha creato per i nostri clienti, e confidiamo che questa soluzione preservi la fiducia che ripongono in noi" afferma Mark Chernoby, Head of North American Safety and Regulatory Compliance. FCA US condurrà una campagna di richiamo per l'aggiornamento del software di controllo delle emissioni su circa 100.000 veicoli MY 2014-2016 Ram 1500 e Jeep Grand Cherokee equipaggiati con motori EcoDiesel V-6 da 3 litri. In base agli accordi raggiunti, ogni attuale o precedente proprietario o locatario di tali veicoli avrà titolo a un pagamento pari in media a 2.800 dollari. I veicoli interessati beneficeranno inoltre di un'estensione della garanzia in relazione all'aggiornamento del software. "Abbiamo implementato nuove e rigorose procedure di validazione e aggiornato i nostri programmi di formazione al fine di garantire la continua osservanza del sempre più complesso contesto normativo", ha commentato Chernoby. "Tali provvedimenti sono in linea con la nostra mission di offrire ai clienti tecnologie avanzate che diano valore ai nostri clienti e migliorino la performance ambientale dei nostri prodotti". Le sanzioni civili, pari a circa 400 milioni di dollari, includono ''305 milioni di dollari alla U.S. Environmental Protection Agency (EPA), al Dipartimento di Giustizia e al California Air Resources Board (CARB) per pretese in materia ambientale; 13,5 milioni di dollari dovuti al California Attorney-General per pretese relative alla tutela dei consumatori e costi di environmental mitigation; 72,5 milioni di dollari dovuti a diversi Attorney-General di altri stati USA per pretese relative alla tutela dei consumatori e costi di environmental mitigation; e 6 milioni di dollari dovuti alla Customs and Border Protection''. Inoltre, FCA US pagherà 19 milioni di dollari USA allo Stato della California per iniziative di riduzione delle emissioni, al contempo finanziando l'upgrade di 200.000 catalizzatori ad alta efficienza nel settore after-market.