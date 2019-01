Varata al CES di Las Vegas nuova campagna IoT 'Like A Bosch'

LAS VEGAS - Bosch, uno dei grandi protagonisti del Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES) ha lanciato oggi - in prima mondiale - la nuova campagna IoT 'Like A Bosch' che punta a ribadire la leadership del colosso tedesco dell'innovazione e dei servizi nello specifico settore dell'internet del cose.



L'IoT, com'è noto, è elemento determinante per l'attuale nuova fase della rivoluzione digitale che coinvolge non solo la mobilità, ma il lavoro e la vita di tutti i giorni. ''Molte aziende stanno cercando di posizionarsi come leader dell'IoT - ha detto Markus Heyn, membro del board di Bosch con responsabilità commerciale per le mobilità solutions - in in mercato molto importante, visto che entro il prossimo anno, il volume dell'IoT dovrebbe raggiungere i 250 miliardi di dollari, con un incremento annuo del 35%. Entro il 2025 - ha proseguito Heyn - si stima che ci saranno 55 miliardi di dispositivi IoT a livello globale e un investimento aggregato sull'IoT di quasi 15.000 miliardi di dollari''.



Non tutte le società IoT, è stato detto nell'evento di Las Vegas - sono uguali. E lo slogan 'Like A Bosch' si riferisce a ciò che contraddistingue il Gruppo tedesco, a ''come facciamo le cose - ha detto Heyn - in modo diverso. Si riferisce per esempio, all'enfasi che poniamo sugli aspetti positivi delle nostre innovazioni, dato che mettiamo l'uomo al centro delle nostre soluzioni, non della tecnologia. Dietro ogni soluzione che sviluppiamo - ha ribadito il membro del board - c'è la domanda: Come migliorerà la vita di qualcuno''.



'Like A Bosch' si riferisce dunque al senso di responsabilità che l'azienda dimostra ai propri clienti, alle comunità e all'ambiente. E si riferisce - ha ribadito Heyn - ''al nostro impegno costante nel trattare i dati dei nostri clienti con cura, e dando loro il pieno controllo su come vengono utilizzati. Essenzialmente, Like A Bosch è il modo in cui traduciamo il nostro ethos Inventato per la vita nelle nostre attività IoT. Vogliamo consentire alle persone di vivere in modo più semplice, efficiente e sicuro in un mondo connesso''.



Negli ultimi anni, Bosch è passata da impresa industriale a società IoT globale. Degli oltre 400mila dipendenti di Bosch in tutto il mondo, 27mila sono ingegneri informatici, quasi il 20 % dei quali lavora esclusivamente sull'IoT. Bosch ha competenze tecniche allargate a tutto lo spettro: oltre ad avere più di 130 anni di esperienza nell'hardware e nella produzione, oggi è fornitore leader su tutti e tre i livelli di IoT: sensori, software e servizi.



La Suite IoT Bosch collega ora 8,5 milioni di sensori, dispositivi e macchine con utenti e applicazioni aziendali, con un incremento di quasi il 40% rispetto allo scorso anno. Tra questi ci sono 4 milioni di auto, la cui connettività e gli aggiornamenti over-the-air sono abilitati dalla piattaforma software. Bosch dispone inoltre di un Cloud IoT proprietario, che ospita oltre 270 progetti IoT in varie aree, quali mobilità, città intelligenti e agricoltura.



Bosch è anche il principale produttore globale di sensori micro-elettro-meccanici, o MEMS. Dal 1995, Bosch ne ha prodotti più di 10 miliardi. I semiconduttori in generale sono un mercato in rapida crescita e lo scorso anno hanno raggiunto circa 450 miliardi di dollari di vendite globali. Nell'auto questi sensori forniscono a informazioni importanti per la sua gestione, ad esempio se il veicolo sta frenando, accelerando o slittando. Il programma di stabilità elettronica ESP, ad esempio, utilizza queste informazioni per mantenere auto, camion e ora anche moto sicure nella loro traiettoria, aumentando la sicurezza. Heyn ha anche ricordato come la diffusione delle auto a guida autonoma, e in particolare delle navette condivise - uno scenario che può sembrare futuristico ma in realtà è dietro l'angolo - si basi proprio sull'innovazione Bosch. Solo negli Stati Uniti, in Europa e in Cina, ci si aspetta che circa 1 milione di navette on-demand entrino in servizio entro il 2020 ed entro il 2025 questo numero salirà a 2,5 milioni. Questo nuovo tipo di trasporto porterà numerosi vantaggi: non solo gli abitanti delle città di tutte le età potranno godere di una maggiore libertà di movimento, ma tutti beneficeranno dell'impronta ecologica ridotta, dell'aumento della sicurezza per tutti gli utenti della strada e del flusso di traffico. Bosch ha già la maggior parte delle tecnologie necessarie per realizzare tali navette urbane condivise e autonome, ed anche per rendere questi mezzi completamente ecologici, in quanto elettrici, e costantemente connessi a Internet.