Riorganizzazione Mitsubishi Europe per vendite e logistica

Al fine di supportare lo sviluppo globale, Mitsubishi Motors Corporation (MMC) ha deciso di creare un'organizzazione Sales & Marketing in Europa, che si aggiunge alle divisioni già attive nella regione: After Sales, Parts and Logistics. Mitsubishi Motors Europe è un'organizzazione focalizzata ai risultati e al cliente, divisa in due differenti location in Olanda: Amstelveen, vicino Amsterdam, per gli uffici del presidente & ceo così come per la rafforzata funzione Sales & Marketing, le attività Legali e le Relazioni Pubbliche; Born, vicino Maastricht dove è situato il Centro Europeo di Componentistica di 55.000 metri quadri, per le divisioni After Sales, Finanza & Controllo, Risorse Umane e IT. Sotto la guida di Bernard Loire - presidente & ceo - l'organizzazione si compone di un nuovo team di management formato da Frank Krol, direttore vendite; Alex Thomas, direttore marketing; Ganesh Jawahar, direttore After Sales. È nato inoltre un dipartimento dedicato ai veicoli EV per rafforzare la posizione dominante di mercato di Mitsubishi Motors in Europa ottenuta grazie ad Outlander PHEV dal 2013.