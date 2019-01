Calano le vendite di auto in Gb, pesano le regole eco e la Brexit

LONDRA - Balzo indietro nel 2018 in Gran Bretagna sul fronte delle vendite dei veicoli nuovi. Lo certificano i dati della Society of Motor Manufacturers and Traders (Smmt), l'organismo di rappresentanza delle aziende del settore auto nel Regno, secondo i quali le immatricolazioni nell'anno appena concluso sono state 2,37 milioni, con un calo del 6,8% rispetto al 2017, il peggiore rallentamento dal decennio della grande crisi globale del 2008.



Si tratta del secondo anno negativo di seguito, ha sottolineato Mike Hawes, numero uno della Smmt, evocando "un declino significativo foriero di gravi preoccupazioni". Stando ai produttori e ai commercianti, a pesare sono in particolare le incertezze legate alle nuove regolamentazioni 'eco' sull'impatto inquinante delle vetture, le incognite sulla Brexit con il timore di un divorzio 'no deal' dall'Ue e "i messaggi confusi" del governo in materia fiscale.