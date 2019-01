Auto, mercato Spagna cresciuto 7% nel 2018 a 1,321 milioni

Il mercato spagnolo dell' automobile ha chiuso il 2018 a 1,321 milioni di unità, che rappresentano - nonostante il rallentamento degli ultimi 4 mesi dovuto all'entrata in vigore delle omologazioni WLTP - una crescita del 7% rispetto all'anno precedente. Il fenomeno più rilevante - segnala il sito specializzato Autoactu - è quello del calo delle vendite dei diesel, che sono scesi al 31,3% del mercato totale in Spagna arrivando ad un livello peggiore del 1996 quando erano a quota 36,9%. Per contro sono aumentate le vendite dei modelli a benzina - ora al 48,9% del totale - mentre le motorizzazione 'alternative' hanno chiuso il 2018 a quota 5,4%. Altro trend di spicco in Spagna quello del grande successo dei suv, in aumento del 25% nel 2018 rispetto all'anno precedente (ne sono stati venduti 548.313) e ora a quota 41% del mix complessivo. Nel dettaglio quelli piccoli sono cresciuti del 35,3%, quelli medi di segmento C del 20,6% e quelli medio-grandi di segmento D del 19,9% mentre quelli premium sono in calo del 4,9%. I primi due posti nella classifica delle marche sono appannaggio del Gruppo Volkswagen: Seat, il costruttore locale, chiude l'anno con una progressione del 13,6% a 107.328 unità, seguito a breve distanza (102.954 immatricolazioni) dal brand Volkswagen, che è migliorato del 15% rispetto all'anno precedente. Bene anche Peugeot che chiude il 2018 al terzo posto con 98.914 unità (+13%) con Renault che finisce al quarto con poche immatricolazioni di differenza (è a quota 96.168) a seguito di un calo del 5,2%. Settima Citroen a 68.917 unità malgrado un calo del 5,7% mentre DS termina l'anno in crescita del 17,7% a 4.325 unità.



Altri brand che in Spagna hanno chiuso in positivo il 2018 sono Hyundai (+17%), Dacia (+12%), Kia (+15%), Volvo (+18%), Skoda (+18,5%), Mazda (+15,1%) e Jeep (+103%). Restando in ambito FCA Alfa Romeo ha fatto segnare lo scorso anno in Spagna una crescita del 17%.