Da CLA a Vision Urbanetic, il futuro di Mercedes a CES 2019

28 DIC - Come fa ormai da tempo, Mercedes sfrutterà la platea 'planetaria' del Consumer Electronics Show di Las Vegas (CES) per aprire una finestra sulla propria interpretazione del futuro della mobilità. All'ombra della Stella a Tre Punte il CES, che apre il prossimo 8 gennaio, ospiterà infatti la prima mondiale della nuova berlina CLA - che porta nuovi livelli di connettività e di assistenza alla guida anche in una fascia 'accessibile' del mercato premium - e il debutto sul mercato statunitense della EQC, il primo suv elettrico del brand. A Las Vegas ci sarà anche il rivoluzionario concept di minibus a guida autonoma Vision Urbanetic, che rappresenta un vero e proprio laboratorio per anticipare quella che sarà la fase due della rivoluzione nella mobilità, quella in cui i computer sostituiranno l'uomo nel controllo dei veicoli. A fare gli onori di Casa al CES ci saranno, quest'anno, Sajjad Khan, membro dei board di Mercedes-Benz Cars, e vice presidente con responsabilità per digital vehicle & mobility e Wilfried Porth, membro dei board di Daimler AG e responsabile per HR e relazioni di lavoro della divisione Mercedes-Benz Vans.



Restando nell'ambito dei contenuti, la nuova berlina CLA proporrà l'innovazione tecnologica dell'MBUX (Mercedes-Benz User Experience) con nuove funzionalità. Si tratta infatti della vettura più 'intelligente' del suo segmento, visto che metterà a disposizione del guidatore e dei passeggeri una serie di soluzioni avanzate come l'MBUX Interior Assistant che interagisce attraverso comandi gestuali, la realtà aumentata per la navigazione e la capacità di comprendere comandi vocali indiretti. Disponibile a bordo anche l'Energezing Coach che fornisce consigli di fitness individuali. EQC - la prima Mercedes 100% elettrica della famiglia EQ.- festeggerà il suo debutto Usa a Las Vegas: questo modello si inserisce nel segmento dei suv crossover evidenziando uno spiccato dinamismo nelle prestazioni. Grazie ai due motori elettrici montati sull'asse anteriore e posteriore EQC offre ben 300 kW di potenza e un'autonomia elettrica di oltre 450 km nel ciclo NEDC. Vision Urbanetic è invece ambasciatore di una strategia di mobilità rivoluzionaria che si spinge ben oltre i veicoli autonomi come li intendiamo oggi. Lo fa eliminando la barriera fra trasporto di passeggeri e trasporto di merci, e permettendo di realizzarli in base alla domanda ed in un'ottica di efficienza e sostenibilità che soddisfa in modo innovativo le esigenze delle città, delle aziende di diversi settori, nonché di abitanti e viaggiatori.



Questo concept riduce i flussi di traffico, decongestiona le infrastrutture cittadine e contribuisce a migliorare la qualità della vita urbana.