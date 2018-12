Renault e JMCG insieme per auto elettriche in Cina

Il gruppo Renault ha annunciato di aver raggiunto un accordo per una joint venture con la JMCG, finalizzato alla produzione e alla vendita di auto elettriche in Cina. L'intesa con la società locale, che sarà vagliata dalle autorità della Repubblica Popolare nei primi mesi del 2019, interessa la sua sussidiaria JMEV che si occupa di mobilità a zero emissioni e che è uno dei principali player all'interno della Grande Muraglia. Per la multinazionale transalpina questa partnership rappresenta un'opportunità di forte crescita in un mercato che oggi è il principale al mondo per i veicoli elettrici, con circa il 50% dei volumi di vendita complessivi.



Aperta da JMCG nel 2015, la JMEV ha il suo quartier generale a Nanchang, nella provincia dello Jiangxi: nel 2017 ha prodotto e venduto localmente 38.000 auto elettriche su un totale di 438.000 veicoli costruiti, e conta di chiudere il 2018 a quota 50.000 unità EV. La nuova iniziativa, attesa alla firma definitiva nel corso del 2019, permetterà alla società cinese di aumentare ulteriormente il proprio business e a Renault di espandere la sua presenza nel Paese asiatico.



Nel commentare l'accordo, Francois Provost, numero 1 per Asia, Pacifico e Cina del gruppo francese ha sottolineato: "La futura joint-venture con JMCG è totalmente in linea con la strategia del gruppo Renault che punta a stabilire una posizione solida nel crescente e ad alto potenziale mercato cinese delle elettriche. JMEV è un importante attore locale. Questo progetto è anche complementare con le altre attività del gruppo Renault nel Paese".