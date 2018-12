Pneumatici, Nokian Tyres vuole crescere in Italia con estivi

Nokian Tyres si prepara a chiudere in Italia il 2018 con un bilancio in leggera crescita, in vista di un vero e proprio balzo commerciale atteso per il 2019. I perni della strategia commerciale dei prossimi mesi saranno una gamma completamente rinnovata, l'innesto nel portfolio di due pneumatici estivi di ultima generazione e l'ampliamento dei canali distributivi. I numeri di fine anno e i programmi futuri per lo Stivale da parte del costruttore finlandese, noto nel mondo automotive per aver inventato le gomme invernali, sono stati illustrati ad ANSA da Angelo Giandelli, country manager per il nostro Paese.



''Chiuderemo il 2018 intorno ai 400mila pezzi, con un fatturato di circa 26 milioni di euro - ha anticipato il dirigente -. Questo significa che realizzeremo una piccola crescita sullo scorso anno, in linea con le nostre aspettative.



Per il 2019 puntiamo, invece, ad aumentare volumi e fatturato in maniera sostanziale, con un balzo in avanti che sarà guidato da una gamma prodotti completamente rinnovata''.



Conosciuta sul mercato per la qualità e l'alta specializzata delle sue gomme 'winter', la Nokian punta a crescere da noi grazie all'apporto atteso dalle ristudiate proposte estive Powerproof e Wetproof, in vendita da gennaio. Il primo è uno pneumatico ultra high performance con gamma dai 17 ai 20 pollici, il secondo è destinato a vetture di media cilindrata sarà proposto nelle misure da 14 a 20 pollici. Come spiega Giandelli ''per quello che riguarda gli 'invernali', in Italia siamo sotto i 6 milioni di pezzi l'anno, noi ne vendiamo circa 280mila, con una quota che per il 2018 dovrebbe assestarsi intorno al 3,7%, intendiamo crescere ma non è semplice perché il mercato è stabile. Pensiamo sarà più facile incrementare i nostri numeri grazie all'apporto dei nuovi 'summer', anche sulla scorta degli ottimi risultati che stiamo ottenendo con il nostro 'quattro stagioni', il weatherproof, disponibile per auto, Suv e furgoni. Siamo sicuri che i nostri clienti che già ci apprezzano per la qualità e la resa delle nostre M+S rimarranno soddisfatti dopo aver provato il comfort e la sicurezza offerti da queste estive''. Altra chiave della crescita prevista per il 2019 riguarda la distribuzione del prodotto e, appunto, i canali di vendita. La Casa scandinava, che nella Penisola si avvale di una struttura aziendale estremamente snella e di una rete ben diffusa di 480 rivenditori autorizzati, gestiti da 12 distributori, punterà alle flotte e ai contratti diretti, come anticipa Giandelli: ''Forniremo direttamente alcuni grossi rivenditori della Lombardia, del Piemonte e dell'Emilia Romagna e avvieremo contatti con i grandi dealer di auto''.