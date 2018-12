Accordo Parigi e Berlino per produzione in Ue batterie auto

Francia e Germania hanno raggiunto un accordo preliminare per studiare quello che viene definito un 'approccio strategico' sul tema di una attività comune nel settore delle batterie per auto elettriche. Come riferisce il magazine AutoPlus, la conferma di queste discussioni viene da Twitter dove il ministro francese per le Finanze Bruno Le Maire e il ministro tedesco per l'Economia Peter Altmaier hanno sintetizzato la reciproca volontà di localizzare questo tipo di produzione in Europa e non in Cina. In un Twitt comune i due ministri hanno affermato che ''I Governi tedesco e francese, in cooperazione con la Commissione europea, svilupperanno un approccio strategico per stabilire un sito di produzione industriale di batterie in Europa''. Altmaier ha anche precisato che la Germania ''sosterrà le nostre industrie per sviluppare delle batterie europee'' senza però precisare a quali Paesi si riferisca la parola 'nostre'.